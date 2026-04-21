Ремонт сетей водоснабжения в поселке под Одинцовом завершат летом 2026 года

В Лесном Городке Одинцовского округа идут работы по ремонту сетей водоснабжения. Прогресс на отдельных участках различается: на улице Фасадная готовность сетей достигла 60%, а на улице Молодежной участки уже подготовили к переключению.

Протяженность трубопровода почти 1700 метров, завершить его обновление планируют этим летом. Сети снабжают водой 32 многоквартирных дома и четыре социальных объекта — обеспечивают потребности более 14,7 тысячи жителей.

К выполнению задач приступил новый подрядчик. Он устраняет недочеты, допущенные предыдущей организацией. В частности, речь идет о проблемах с водопроводными камерами — ранее их основания выполнили с перепадами, и сейчас эти недостатки последовательно ликвидируют.

Всего в ходе ремонта предстоит выполнить свыше 20 переврезок. Поставлена задача организовать работы параллельно — это позволит завершить переподключение и благоустройство уже в начале лета. Кроме того, до последнего школьного звонка необходимо заасфальтировать котлованы возле Лесногородской школы.