Детский сад «Радуга» в Химках откроют после реконструкции в 2024 году

Реконструкция детского сада «Радуга» на Юбилейном проспекте в Химках подходит к концу. Обновленное дошкольное учреждение откроют в этом году.

План работ обсудили на общегородском совещании с участием представителей администрации муниципалитета. О ходе ремонта рассказала первый заместитель главы Химок Кристина Мадатова.

«Мы завершаем ремонт. У нас остается монтаж инженерных систем — отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция. С фасадной частью тоже заканчиваем работы. Это один из знаковых объектов, который мы откроем в этом году», — рассказала она.

Капитальный ремонт детского сада начался в прошлом году. После обновления в учреждении появятся кабинеты для развивающих занятий, спальни, игровые зоны для детей разных возрастов, медицинский пункт, а также музыкальные и спортивные залы. На прилегающей территории возведут игровые площадки, зону с навесом для хранения колясок и санок. Ежедневно на объекте работают свыше 50 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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