Ремонт роддома в Химках завершили на 75%

Роддом на базе Химкинской клинической больницы продолжают ремонтировать. Сейчас специалисты приступили к прокладке инженерных коммуникаций и начали собирать витражи входных групп.

Проверили ход работ в медицинском учреждении глава городского округа Елена Землякова и депутат Московской областной Думы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

«Капремонт родильного дома в Химках все ближе к завершению. После нашего последнего визита здесь многое изменилось — практически завершена чистовая отделка», — сказала глава Химок Елена Землякова.

Строители планируют завершить внутренние работы до конца весны.

«Мы увидели существенные изменения как по внешнему контуру, так и по внутренним помещениям. То, что нам уже стали сдавать кабинеты под установку мебели, да, динамика есть и динамика существенная», — прокомментировал депутат Московской областной Думы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

После ремонта в отделении установят современное наркозное, операционное и диагностическое оборудование, которое будет обеспечивать качественный уход за новорожденными.