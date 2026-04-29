Ремонт резиновых покрытий детских площадок начался в Подмосковье

Ремонт резиновых покрытий детских площадок проведут в Подмосковье. Наибольший объем работ в этом году запланировали в Раменском, Балашихе, Богородском округе, Дмитрове и Щелкове.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, покрытие из резиновой крошки отличается прочностью и безопасностью. При этом даже такие элементы иногда требуют ремонта. Обычно специалисты приступают к таким работам с наступлением тепла. Ремонт можно проводить только в сухую погоду.

Предварительно инспекторы обследовали площадки и отправили всю информацию о дефектах в администрации округов.

Сообщить о повреждениях и неисправных элементах на детских площадках жители могут в свою управляющую организацию или в территориальные отделы министерства.