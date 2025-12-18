Ремонт реанимационного отделения Егорьевской больницы завершат в декабре

В Егорьевской больнице ведутся активные ремонтные работы в отделении анестезиологии-реанимации. Уже завершен капитальный ремонт части палат, куда переведены пациенты.

«Палаты, где еще не было ремонта, сейчас обновляем по стандартам Министерства здравоохранения Московской области. После завершения работ условия в отделении значительно улучшатся, станет безопаснее и комфортнее как для пациентов, так и для персонала», — сообщил заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Михаил Жильцов.

В ходе реконструкции планируется заменить напольное покрытие, обновить дверные конструкции, модернизировать систему электроснабжения и освещения. Отделочные работы включают использование современных материалов, включая панели, устойчивые к влажной уборке и дезинфекции. Согласно плану, завершение всех запланированных работ ожидается до окончания текущего года.