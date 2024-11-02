Ремонт раздевалки и зала ЛФК начался в спортцентре «Багратион» в Можайске

Совсем скоро дворец спорта «Багратион» в Можайске преобразится. В нем уже обновили покрытие бортов, освещение, а в ближайшее время отремонтируют и раздевалки.

Новый этап ремонта начался во дворце спорта «Багратион» в Можайске. Специалисты обновили защитное покрытие бортов из оргстекла и освещение на ледовой арене.

Работы идут в хоккейной раздевалке. Специалисты занимаются стенами, укладкой плитки и монтажом подвесного потолка.

Также они обновят инженерные системы, проведут отделку помещений и установят новую мебель.

«Начали ремонт в зале ЛФК. Устранили течь на крыше, покрасили стены. В скором времени там возобновятся занятия. Позже приступим к косметическому ремонту коридора возле игрового зала — для того, чтобы родителям было комфортно ожидать своих детей», — сказал директор Дворца спорта «Багратион» Семен Долгачев.

Ремонт проходит и в плавательном центре. Здесь меняют сантехнику.

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