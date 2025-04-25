Ремонт путепроводов начался на участках трассы М-2 «Крым» в Подмосковье

На федеральной трассе М-2 «Крым» начался ремонт трех путепроводов. Работы проводятся на 62, 104, 107 киллометрах Симферопольского шоссе в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

На 62 километре в Чехове заменят балки, уложат новое покрытие и обновят ограждения. На двух других участках восстановят опорные части и мостовое полотно.

На подъезде к объектам уже установили временные дорожные знаки. Они указывают на снижение скорости и направление пути. Движение по полосам ограничено.

ФКУ «Центравтомагистраль» призывает водителей с пониманием относиться к ремонтным работам и закладывать на путь по маршруту дополнительное время.

Ремонт дороги на 104 и 107 километрах планируют завершить в четвертом квартале этого года, на 62 километре — во втором квартале следующего.