Ремонт путепроводов начался на участках трассы М-2 «Крым» в Подмосковье
На федеральной трассе М-2 «Крым» начался ремонт трех путепроводов. Работы проводятся на 62, 104, 107 киллометрах Симферопольского шоссе в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
На 62 километре в Чехове заменят балки, уложат новое покрытие и обновят ограждения. На двух других участках восстановят опорные части и мостовое полотно.
На подъезде к объектам уже установили временные дорожные знаки. Они указывают на снижение скорости и направление пути. Движение по полосам ограничено.
ФКУ «Центравтомагистраль» призывает водителей с пониманием относиться к ремонтным работам и закладывать на путь по маршруту дополнительное время.
Ремонт дороги на 104 и 107 километрах планируют завершить в четвертом квартале этого года, на 62 километре — во втором квартале следующего.
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