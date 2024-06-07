Ремонт путепровода в Воскресенске завершится в этом году

В Воскресенске продолжается реконструкция путепровода. В настоящее время рабочие приступили к замене асфальтового покрытия.

В рамках капитального ремонта дорожные службы проведут полную замену дорожного покрытия, обновят тротуары, заменят перила и барьеры, а также построят новые лестничные пролеты.

Из-за ремонта временно ограничен выход с платформы в сторону центра города. Для пешеходов, желающих попасть в центр, необходимо спуститься вниз по улице Федотовской, перейти дорогу и пройти мост со стороны. Для водителей введено временное реверсивное движение во время проведения работ.

Отметим, что ремонт выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с целью улучшения инфраструктуры. Планируется завершить все работы к концу года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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