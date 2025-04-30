Ремонт путепровода у деревни Чемодурово завершат в Воскресенске в 2026 году

Масштабные планово-предупредительные работы продолжаются на федеральной трассе А-108 возле деревни Чемодурово. Для обеспечения движения транспорта по мосту организовано реверсивное движение.

Сейчас специалисты подрядной организации проводят демонтаж старого асфальтового покрытия. Заместитель директора компании «Югстроймонтаж 26» Игорь Рузанов рассказал, что в ходе ремонта путепровода будет восстановлено мостовое полотно, деформационные швы, опоры и пролетные строения, барьерные ограждения, а также система водоотвода. Все работы планируют завершить во втором квартале 2026 года.

ФКУ «Центравтомагистраль» призывает водителей соблюдать временную схему реверсивного движения, которое организовано на объекте. Даже незначительное дорожно-транспортное происшествие в зоне проведения ремонтных работ может привести к полному прекращению движения, вызвав значительные заторы и неудобства для всех участников.

Для того, чтобы избежать аварийных ситуаций, вблизи места ремонтных работ установлены временные дорожные знаки, строго ограничивающие скорость движения до 40 километров в час.