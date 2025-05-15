Ремонт путепровода начался на федеральной трассе М-5 «Урал» в Коломне

На 109-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Коломна стартовал ремонт путепровода, работы выполнят до конца 2025 года. Объект связывает Новорязанское шоссе с дорогами регионального значения.

Сейчас на подъезде к мосту поставили временные дорожные знаки. Они ограничивают скорость движения автотранспорта до 40 километров в час.

Ведущий инженер отдела дорожных сооружений Федерального казенного учреждения «Центравтомагистраль» Дмитрий Сариев рассказал, что на первом этапе реконструкции для проезда машин оставят две полосы из трех.

«На втором этапе ремонта организуют реверсивное движение со светофорами», — добавил Дмитрий Сариев.

Строители восстановят опоры и несущие конструкции моста, обновят пришовные участки и деформационные швы путепровода, установят современные телескопические водоотводные лотки и барьерные ограждения. Помимо этого, специалисты уложат там новое дорожное полотно.