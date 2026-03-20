Ремонт проведут на улице Курзенкова в Наро-Фоминске

Наро-Фоминск вступает в активную фазу весеннего благоустройства. Одной из ключевых точек на дорожной карте перемен станет улица Курзенкова.

В ближайшее время здесь стартует комплексная модернизация участка от пересечения с улицей Володарского до улицы Полубоярова. Проект обещает стать образцом современного подхода к городской среде, где во главу угла ставится комфорт как автомобилистов, так и пешеходов. Одной из главных задач реконструкции станет радикальное расширение парковочного пространства.

«Улица Курзенкова давно страдала от хаотичных стоянок и машин, оставленных вторым рядом, что создавало заторы и аварийные ситуации. Новый проект предусматривает создание организованных парковочных карманов. Это позволит упорядочить движение, освободить проезжую часть и значительно увеличить пропускную способность дороги. Особое внимание уделено безопасности в темное время суток. На смену старым фонарям придут высокотехнологичные светодиодные светильники на новых опорах», — отметили организаторы.

Параллельно с дорожниками на объект зайдут специалисты по благоустройству пешеходных зон. Все тротуары на указанном отрезке будут обновлены и приведены к единому стандарту качества. Работы начнутся в ближайшее время.