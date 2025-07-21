Ремонт Поваровской школы в Солнечногорске завершили более чем на 70%

В городском округе Солнечногорск активно ведутся работы по капитальному ремонту Поваровской средней школы. Этот проект реализуется в рамках государственной программы и нацпроекта «Молодежь и дети». На данный момент степень готовности объекта превышает 70%.

На объекте задействована большая команда специалистов, насчитывающая около 50 человек. Они одновременно ведут работы как внутри здания, так и снаружи. В настоящее время на третьем этаже активно идет укладка плитки и монтаж стеновых панелей. Фасадные работы находятся на завершающем этапе: рабочие крепят подсистему и осуществляют облицовку плиткой.

«Проведение капитального ремонта — это наша приоритетная задача. Мы понимаем всю ответственность перед родителями и учениками, поэтому особое внимание уделяем качеству работ, чтобы создать комфортные условия. Уверен, что обновлённые помещения станут залогом успешного начала нового учебного года», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В рамках капитального ремонта, который охватит все 1728 квадратных метров здания, будут выполнены работы по обновлению кровли, фасада и входной группы. Предусмотрена замена систем отопления, вентиляции и канализации, а также внутренняя отделка. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория, закуплены новые мебель и оборудование. Все это будет готово к новому учебному году.