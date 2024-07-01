Ремонт поручней завершился в 350 подъездах Подмосковья с начала года

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Поручни в подъездах помогают жителям комфортно и безопасно передвигаться по лестницам. С начала года перила отремонтировали более чем в 350 подъездах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

За ремонт поручней отвечают управляющие компании. Помимо этого, ежегодно они должны проводить регулярный осмотр мест общего пользования. При выявлении дефектов УК обязаны выполнять своевременный ремонт.

Напомним, при обнаружении недостатков в содержании подъездов жители Московской области могут обратиться в свою управляющую компанию или подать заявку через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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