Ремонт детской школы искусств № 5 завершили в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В микрорайоне Москворецкий городского округа Воскресенск завершен капитальный ремонт помещений детской школы искусств № 5, выделенных для занятий творчеством и дополнительного образования юных жителей. С 1 сентября новые кабинеты, укомплектованные современной мебелью, начали функционировать как хоровой класс и класс изобразительного искусства.

В ходе ремонтных работ выполнена качественная отделка стен и потолков, полностью заменены системы отопления, освещения и противопожарной безопасности, восстановлена входная группа и проведен ремонт раздевалки. Специалисты установили современные дверные блоки, уложили новое напольное покрытие, полностью модернизировали санузлы с заменой плитки и сантехнического оборудования.

Качество выполненных работ оценила начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина, проверив готовность классов. «Уверена, что обновление обязательно скажется на качестве оказываемых услуг, и все больше детей микрорайона Москворецкий смогут получать дополнительное образование в сфере искусства», — отметила Елена Баклушина.

Обновленные помещения полностью соответствуют образовательным стандартам, что позволит расширить возможности для творческого развития детей и повысить качество предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования.