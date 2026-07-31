Ремонт поликлиники № 5 завершили в Воскресенске

В Воскресенске после проведенного ремонта продолжила работу поликлиника № 5 на улице Гражданской, дом 2а. Обновленное медучреждение стало комфортнее и доступнее для пациентов.

Здесь оказывается первичная медико-санитарная помощь взрослому населению. На учете в поликлинике состоят 8611 человек, сформировано шесть терапевтических участков. Прием ведут врачи-терапевты, невролог, ревматолог, хирург и стоматолог. Для получения консультаций других специалистов пациентов направляют в другие подразделения Воскресенской больницы.

В учреждении работают кабинеты неотложной помощи, функциональной диагностики, физиотерапевтический, прививочный, процедурный и медицинской профилактики. Поликлиника оснащена современным оборудованием: в 2023 году в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» она получила современное рентгенодиагностическое оборудование.

За прошедший год выполнен текущий ремонт: обновлены кровля и фасад, заменены окна, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, проведены отделочные работы. В этом году заменили мебель. Все работы выполнены в соответствии со стандартами Московской области «Наша поликлиника». Сегодня пациенты могут получать помощь в современных и уютных условиях.