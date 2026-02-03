Ремонт поликлиники № 1 начался в Воскресенске

Из-за капитального ремонта здания поликлиники № 1 с 3 февраля 2026 года временно изменится порядок проведения рентгеновских исследований. Обследования перенесут в другие филиалы больницы и в передвижной комплекс.

Рентген пациентам будут делать в трех отделениях. В детской поликлинике № 1 по адресу: Больничный проезд, дом 1, корпус 5. В поликлинике № 4 на улице Московской, дом 30. В поликлинике № 5 на улице Гражданской, дом 2а.

Флюорографию проведут в кабинете передвижного флюорографического комплекса. Он будет расположен на территории больничного городка по адресу: Больничный проезд, дом 1, у корпуса № 10.

Работы проводятся для улучшения условий оказания медицинской помощи. В больнице просят жителей отнестись с пониманием к временным изменениям. Капитальный ремонт — это шаг к созданию более комфортных и современных условий для здоровья пациентов.