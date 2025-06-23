Ремонт поликлиники на Парковой улице в Щелкове завершили наполовину

В городском округе Щелково продолжается масштабная реконструкция взрослой поликлиники № 2 на Парковой улице. Ремонт осуществляется под строгим контролем специалистов Управления технического надзора капитального ремонта, входящего в состав Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Уже выполнено около половины всех запланированных работ. На объекте задействованы девять сотрудников, включая инженеров и технический персонал. Установлены современные окна и смонтирован вентилируемый фасад здания.

В настоящее время ведется монтаж системы вентиляции. В ближайшее время начнется внутренняя отделка помещений, установка новых дверей и оборудования для просторных зон ожидания. Также в поликлинике появится система навигации для удобства посетителей.

Особое внимание уделяется размещению ключевых медицинских кабинетов на первом этаже — здесь будут работать терапевты, педиатры, а также располагаться регистратура, лаборатория, кабинеты флюорографии и физиотерапии. Такое решение направлено на повышение комфорта пожилых пациентов и людей с ограниченными возможностями.

На период проведения ремонта прием пациентов организован в других поликлиниках округа, а также в лечебном корпусе стационара.