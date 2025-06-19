Ремонт Полевой улицы начался в селе Вельяминово

Обновлять дорожное покрытие на нескольких улицах начали в городском округе Домодедово. Об этом стало известно на совещании в администрации муниципалитета.

Мероприятие провела глава Домодедова Евгения Хрусталева. Заместитель начальника управления дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Люхин отметил, что в округе стартовал ремонт Полевой улицы в селе Вельяминово и участка дороги в селе Успенское.

Также пробы после проведенного ремонта уже отобрали на улице Корнеева. Если экспертиза покажет, что все в порядке, специалисты начнут наносить разметку.

Кроме того, в Домодедове завершили устройство наружного освещения на территориях, выделенных многодетным и врачам. Определили подрядчика, который заменит 900 светильников в городе на энергоэффективные.

Еще одной темой стала борьба с борщевиком. С 10 мая стало известно о борщевике на 51 земельном участке.

Собственникам направили предостережения с 30-дневным сроком. Если владельцы участков не выполнят работы, это сделают за счет муниципалитета, затем счета на оплату отправят собственникам.

Евгения Хрусталева также поручила отделу агрокомплекса и экологии направить предостережение «Мосавтодору» из-за некачественной обработки обочин от борщевика региональных дорог.

Затронули и тему образования и детского отдыха. Так, практику в местной больнице начали проходить 30 студентов. А 21 ребенок из семей участников СВО отправился в оздоровительный лагерь «Литвиново».