Ремонт Покровского дома культуры завершили в Истре

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

В Покровском завершили ремонт местного Дома культуры. Здание было построено в апреле 1965 года под руководством председателя колхоза «Россия», ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда Барышева Тимофея Ивановича.

Подрядчик выполнил все запланированные мероприятия в рамках контракта, и сейчас осуществляется приемка работ. За время ремонта изменился внешний вид кабинетов, обновили цвет стен, а также потолков. Кроме этого, демонтировали старую лестницу и установили новую, в том числе и поручни, а еще провели облицовку ступеней и площадок керамогранитной плиткой.  

Чтобы устранить нехватку освещения в здании ДК, установили новые светильники смонтировали дополнительные розетки и выключатели.  

Ремонтные работы позволят улучшить условия для сотрудников и посетителей Покровского Дома культуры, сделав пространство более комфортным и современным.

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