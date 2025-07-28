Ремонт Покровского дома культуры завершили в Истре

В Покровском завершили ремонт местного Дома культуры. Здание было построено в апреле 1965 года под руководством председателя колхоза «Россия», ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда Барышева Тимофея Ивановича.

Подрядчик выполнил все запланированные мероприятия в рамках контракта, и сейчас осуществляется приемка работ. За время ремонта изменился внешний вид кабинетов, обновили цвет стен, а также потолков. Кроме этого, демонтировали старую лестницу и установили новую, в том числе и поручни, а еще провели облицовку ступеней и площадок керамогранитной плиткой.

Чтобы устранить нехватку освещения в здании ДК, установили новые светильники смонтировали дополнительные розетки и выключатели.

Ремонтные работы позволят улучшить условия для сотрудников и посетителей Покровского Дома культуры, сделав пространство более комфортным и современным.