Ремонт подъездов завершили в Пушкино

В округе активно реализуется программа по модернизации подъездов многоквартирных домов. В рамках этой программы проводится комплексный ремонт, включающий в себя обновление стен и потолков, установку входных дверей, замену устаревших почтовых ящиков и укладку нового напольного покрытия.

Особое внимание в ходе ремонтных работ уделяется вопросам безопасности, особенно в семьях с маленькими детьми. Подрядные организации устанавливают на новые оконные конструкции специальные замки с ограниченным доступом, призванные предотвратить случайное открывание окон детьми. Ключи от этих защитных устройств будут находиться на хранении у старшего по подъезду или по дому.

Для обеспечения оперативного и качественного выполнения работ задействованы несколько ремонтных бригад, которые параллельно работают на разных объектах. Формирование списка адресов для проведения ремонтных работ происходит в течение всего года на основании инициатив и заявок, поступающих от жителей округа. В текущем году в рамках программы запланировано проведение капитального ремонта в 50 подъездах многоквартирных домов. На сегодняшний день работы завершены и приняты комиссией по 10 адресам.