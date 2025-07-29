Ремонт подъездов завершили в Пушкино

В округе активно реализуется программа по модернизации подъездов многоквартирных домов. В рамках этой программы проводится комплексный ремонт, включающий в себя обновление стен и потолков, установку входных дверей, замену устаревших почтовых ящиков и укладку нового напольного покрытия.
Особое внимание в ходе ремонтных работ уделяется вопросам безопасности, особенно в семьях с маленькими детьми. Подрядные организации устанавливают на новые оконные конструкции специальные замки с ограниченным доступом, призванные предотвратить случайное открывание окон детьми. Ключи от этих защитных устройств будут находиться на хранении у старшего по подъезду или по дому.
Для обеспечения оперативного и качественного выполнения работ задействованы несколько ремонтных бригад, которые параллельно работают на разных объектах. Формирование списка адресов для проведения ремонтных работ происходит в течение всего года на основании инициатив и заявок, поступающих от жителей округа. В текущем году в рамках программы запланировано проведение капитального ремонта в 50 подъездах многоквартирных домов. На сегодняшний день работы завершены и приняты комиссией по 10 адресам.
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