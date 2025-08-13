Ремонт подъездов завершат на Парковой улице в Химках

В Химках в домах № 5 и № 6 на Парковой улице обновляют подъезды. Все работы выполняют в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Специалисты уже покрасили потолки и стены, уложили плитку, смонтировали кабельные короба, заменили почтовые ящики и осветительные приборы, отремонтировали окна и обновили входные группы. Общая готовность — 80%.

«Вскоре приступим к замене входных дверей, демонтажу боковых обрамлений перегородок на этажах и монтажу отливов на козырьках. Замену входных дверей планируем завершить к концу этой недели», — рассказал ведущий инженер Омар Худавердиев.

В этом году ремонты подъездов пройдут в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Программа включает обновление напольного покрытия, замену окон, почтовых ящиков, освещения и теплового контура.