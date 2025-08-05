Ремонт подъездов в жилом доме стартовал в Зарайске

В округе дан старт масштабному проекту по капитальному ремонту подъездов в самом крупном жилом доме, расположенном на улице Советской, 45. Пятиэтажный дом, насчитывающий 11 подъездов, включен в программу благоустройства на 2025 год, и работы уже идут полным ходом.

Строительные бригады приступили к преображению подъездов. На текущий момент завершается важный этап демонтажа старых покрытий стен, полов и потолков. Также произведена замена оконных блоков во всех подъездах. В рамках капитального ремонта планируется выполнить полный комплекс отделочных работ, включающий в себя отделку стен и полов, установку новых почтовых ящиков, а также полную реконструкцию входных групп. На данный момент работы ведутся одновременно в трех подъездах из одиннадцати.

Глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко подчеркнул важность обратной связи с жителями для успешной реализации проекта.

«Ход работ находится под полным контролем администрации, в чем очень помогают жители. Если что-то идет не так, то они сразу же дают сигнал», — добавил Виктор Петрущенко.

В рамках программы благоустройства в этом году планируется привести в порядок 29 подъездов в различных домах округа. Большинство объектов уже находятся в активной стадии ремонта.