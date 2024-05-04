Ремонт подъездов в Орехово-Зуеве начнется в этом году | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 22:25 Ремонт подъездов в Орехово-Зуеве начнется в этом году Администрация Орехово-Зуевский г.о.

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В Орехово-Зуевском округе в этом году отремонтируют 124 подъезда по программе губернатора Андрея Воробьева. Работы уже идут по нескольким адресам.

В рамках программы губернатора Андрея Воробьева в этом году отремонтируют 124 подъезда. По нескольким адресам работы идут уже полным ходом.

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В Деревня Давыдово, в доме № 12 на ул. Заводской во всех пяти подъездах уже закончена косметическая отделка, установлены тамбурные двери и новые почтовые ящики, старые подоконники заменены на современные пластиковые.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий пообщался со старшей по дому Ольгой Михайловной, получил от нее обратную связь. Жители довольны результатом. Руслан Заголовацкий взял на заметку их просьбу установить на внутриквартальной дороге искусственную неровность. Этот вопрос рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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