Ремонт подъездов в доме на улице Ленина завершили в Наро-Фоминске

Специалисты привели в порядок два подъезда в доме № 3. Пятиэтажное здание было построено в 1895 году.

В округе продолжают приводить в порядок объекты с богатой историей. Сегодня в 56 квартирах здания, где провели косметический ремонт, проживают 159 человек.

Подрядчики освежили стены и потолки, полностью заменили входные группы и межквартирные двери, привели в порядок электрощитки и почтовые ящики. Особое внимание уделили освещению — новые светильники сделали холлы визуально светлее и уютнее, а также повысили уровень безопасности для жителей. В обновленных помещениях установили современный информационный стенд, где можно будет узнавать о важных событиях и объявлениях.

В 2018 году здесь уже проводили косметический ремонт. Однако текущие работы, по словам жителей, сделали пространство более опрятным и светлым. Все выполненные мероприятия относятся к текущему ремонту и направлены на то, чтобы сделать ежедневную жизнь горожан комфортнее, сохранив при этом исторический облик города.