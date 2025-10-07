Ремонт подъездов проверили в микрорайоне Павлино в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с членами фракции «Единая Россия» оценили качество ремонта подъезда в доме № 34 в микрорайоне Павлино. Мероприятие прошло в рамках реализации партпроекта «Школа ЖКХ», который направлен на улучшение работы жилищно-коммунальной сферы.

Специалисты подрядной организации покрасили стены и потолки, установили энергосберегающие лампы.

«В подъезде стало чисто и светло, жильцы довольны. Специально для них на стене нарисовали панно, которое будет напоминать о скором лете», — отметил координатор партпроекта «Единой России» «Школа ЖКХ» Алексей Грязев.

Напомним, в этом году в Балашихе планируется обновить 193 подъезда. Работы включают ремонт входных групп, замену светильников на современные светодиодные, покраску потолков и стен, а также обновление почтовых ящиков и плитки на первом этаже