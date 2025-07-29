Ремонт подъездов проверили в доме № 16 на Первомайской улице в Балашихе

В 2025 году продолжается реализация государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в городском округе Балашиха. В рамках этой программы были проведены ремонтные работы в подъезде № 1 многоквартирного дома № 16 на улице Первомайской, что стало важным шагом к улучшению качества жизни жителей города.

Специалисты, задействованные в проекте, провели комплексный ремонт: окраску стен и потолков, замену дверей, а также приведение в порядок электрощитовых. Все работы осуществляются поэтапно, с обязательным контролем качества и соблюдением установленных сроков. Такой подход гарантирует, что каждый этап ремонта выполняется на высоком уровне и соответствует ожиданиям жителей.

«Мы стремимся, чтобы каждый дом, каждый подъезд становился чище, уютнее и комфортнее. Подъезд — это первое, что видит человек, возвращаясь домой, и важно, чтобы это пространство вызывало только положительные эмоции», — подчеркнул Глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Помимо ремонта подъезда на Первомайской, в рамках программы также выполнен ремонт подъезда № 3 многоквартирного дома, расположенного на улице Советской, 16. Эти инициативы охватывают все микрорайоны городского округа и направлены на улучшение жилищных условий жителей Балашихи.