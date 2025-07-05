Ремонт подъездов проверили на Спартаковской улице в Химках
Муниципальный депутат Валентин Герасимов посетил дом № 16 на Спартаковской улице в Химках, чтобы проверить, как продвигается ремонт подъезда. Вместе с жильцами он осмотрел уже выполненные работы, пообщался с подрядчиками и обсудил с жителями текущие вопросы по обновлению.
Ремонт проводится согласно утвержденному плану: уже частично покрашены стены и потолки, начата установка новых окон и входных дверей, а также заменяются устаревшие светильники на современные энергоэффективные. В ближайшее время планируется обновить входные группы и заменить почтовые ящики.
«Ремонт в доме идет в хорошем темпе. Есть постоянная связь с жителями. Все изменения и предложения мы обсуждаем с ними напрямую. Это позволяет учитывать индивидуальные пожелания и создавать комфортные условия для каждого дома», — отметил Валентин Герасимов.
Депутаты регулярно контролируют ход ремонтных работ не только в жилых домах, но и на объектах социальной сферы и дорогах.
«Такие выездные проверки позволяют объективно оценить ход ремонта, вовремя выявить и устранить недочеты, а главное — услышать мнение жителей. Мы, как депутаты, должны быть рядом с людьми и обеспечивать обратную связь между жителями и подрядными организациями. Это делает работу максимально эффективной», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.
Программа «Мой подъезд» реализуется при поддержке правительства Московской области и охватывает тысячи многоквартирных домов региона.