Ремонт подъездов начался в Химках

В городском округе стартовали работы по приведению в порядок подъездов. Обновления затронут 107 объектов в различных районах, включая Старые и Новые Химки, Сходню, Подрезково и Левобережный.

Первые работы стартовали в доме № 16 на улице Спартаковская. Подрядчики уже приступили к подготовительному этапу — очистке стен.

В рамках работ планируется провести грунтовку, шпаклевку и покраску стен, заменить плитку на полу, обновить потолки, покрасить перила и электрощиты. Для отделки используется прочная эмульсионная краска, устойчивая к активной эксплуатации.

«Всего в рамках программы в этом году планируется отремонтировать 107 подъездов. Работы разделены на участки и будут выполняться поэтапно, план работ составили с учетом пожеланий жителей», — сообщил ведущий инженер Омар Худаверзиев.

В ходе ремонта также приведут в порядок входные группы, заменят напольное покрытие, окна, потолки и стены. Будет уделено внимание и состоянию почтовых ящиков, инженерных коммуникаций, электрической проводки и мусоропроводов.

Завершить обновление подъездов во всех районах округа планируется к сентябрю текущего года. Цель проекта — повышение комфорта и уровня безопасности в жилых домах.