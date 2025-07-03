Ремонт подъездов на улице Спартаковская завершат в Химках завершат летом

На улице Спартаковская в Химках завершается ремонт в подъездах домов № 12 и № 16. Работы проводят сразу в нескольких микрорайонах, включая Сходню, Левобережный и Подрезково.

В Химках продолжается капитальный ремонт подъездов в многоквартирных домах. Сейчас работы завершаются на улице Спартаковская.

«Стены и потолки уже подготовлены под покраску, установлены новые пластиковые окна, на днях приступим к замене дверей входных групп», — сообщил ведущий инженер Омар Худаверзиев.

В перечень ремонтных работ входит обновление входных групп, замена напольного покрытия, покраска стен и потолков, установка новых окон. Также планируется привести в порядок почтовые ящики, электропроводку и мусоропроводы.

Обновления затронут подъезды в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Параллельно в городе идет благоустройство дворов.

В этом году планируется комплексно обновить 22 дворовые территории во всех районах — от Сходни до Левого берега. В зависимости от состояния территорий специалисты приведут в порядок дорожное покрытие, отремонтируют детские площадки, заменят освещение, установят камеры видеонаблюдения и проведут озеленение.