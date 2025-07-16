Ремонт подъездов многоквартирных домов проверили в Черноголовке

Реализация региональной программы «Формирование современной комфортной городской среды» полным ходом идет в Черноголовке. В этом году в программу вошли 16 подъездов, расположенных в округе.

Депутаты, представители администрации и местные жители осмотрели первые результаты работ. Например, в доме 19 на Школьном бульваре в Черноголовке завершен ремонт в трех подъездах. Теперь жители могут входить в свои дома через новые двери. Внутри их встретит обновленная отделка и современное освещение.

Главная задача этих преобразований — сделать жизнь в домах более комфортной. Обновленные подъезды не только будут выглядеть современно, но и отвечать всем требованиям безопасности и комфорта, радуя жильцов своим видом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.