Ремонт подъездов и входных групп выполнили еще в 3 округах Подмосковья

Управляющие организации Подмосковья продолжили приводить в порядок дворы и общедомовое имущество многоквартирных домов. Сегодня они обновили элементы благоустройства, фасады и системы водоснабжения в трех округах региона.

Например, сотрудники УО провели ремонт внутридомовой канализации в доме № 76 поселка Санатория Министерства обороны в Солнечногорске. В доме № 31 на улице Космонавтов в Королеве заменили светильники в подъезде. А в жилом доме № 4 по Советскому проспекту в Ивантеевке Пушкинского округа установили новую тамбурную дверь.

В подмосковном министерстве по содержанию территорий напомнили, что следить за состоянием общедомового имущества обязаны управляющие компании. О некачественном выполнении работ можно сообщить территориальные отделы ведомства.