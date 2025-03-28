Ремонт подъездов и парковок провели еще в 3 многоквартирных домах в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье продолжают текущий ремонт в многоквартирных домах. Работы провели еще в трех округах региона.

Сотрудники управляющих организаций Московской области не только поддерживают эстетический облик многоквартирных домов, но также обеспечивают безопасность и комфорт жителей.

В доме № 17а на улице Симоненкова в Сергиевом Посаде установили новые двери со стеклянными вставками и теплоизоляцией.

Входную группу начали обновлять в доме № 7 на улице Морозова в Красноармейске.

Рабочие также заменили тросы на воротах подземной парковки в доме № 2 на улице Степана Разина в Пушкино.

Жителям напоминают, что по вопросам ремонта в местах общего пользования необходимо обращаться к сотрудникам управляющей организации.