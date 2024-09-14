Ремонт подъездов и детских площадок выполнили в 12 округах Подмосковья за неделю

В Московской области представители министерства по содержанию территорий и жилищному надзору контролируют состояние дворов, общественных и придомовых территорий. Совместно с управляющими компаниями они проводят ремонт подъездов, детских площадок и фасадов многоквартирных домов.

Так, с 9 по 13 сентября работы выполнили в 12 округах Подмосковья. В Волоколамске заменили элемент детской площадки у дома № 18 на улице Свободы, в Павловском Посаде восстановили теплоизоляцию инженерных систем чердака дома № 1 на Советской улице, в Раменском установили тамбурную дверь в доме № 26 на Шоссейной улице.

Помимо этого, за указанный период в Звездном Городке заменили бордюрный камень у дома № 60, а в Ступине восстановили теплоизоляцию трубопровода в подвале дома № 50 на улице Куйбышева.

В Черноголовке отремонтировали козырек у подъезда № 2 дома № 16 на Первой улице, а в Электростали заменили систему водоотведения в подъезде дома № 5 на улице Западной.

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