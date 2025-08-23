Ремонт подъездной дороги к СНТ «Якорь» завершили в Раменском
В Раменском городском округе завершили ремонт подъездной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу «Якорь». На участке уложили 1 450 метров нового покрытия — так называемого «евроасфальта», на который распространяется гарантийное обязательство сроком восемь лет.
Главный инженер подрядной организации Армен Манукян сообщил, что до работ дорога была щебеночной переходного типа.
Качество выполненных работ проверил глава Раменского округа Эдуард Малышев. По его словам, после ремонта обеспечен комфортный подъезд жителей к их домам.
Кроме того, ремонтные работы ведутся и в селе Новое: на Ленинской улице заменили асфальт, отремонтировали тротуар и установили дорожные знаки. Директор МКУ «Раменские автомобильные дороги» Дмитрий Соколов отметил, что протяженность участка и необходимость ремонта были согласованы администрацией.
Осталось нанести дорожную разметку и обустроить пешеходный переход — эти работы планируется завершить до 1 сентября. Все работы на указанных участках обещают завершить до конца лета, чтобы обеспечить безопасность и комфорт перед новым сезонном периодом.