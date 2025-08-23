Ремонт подъездной дороги к СНТ «Якорь» завершили в Раменском

В Раменском городском округе завершили ремонт подъездной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу «Якорь». На участке уложили 1 450 метров нового покрытия — так называемого «евроасфальта», на который распространяется гарантийное обязательство сроком восемь лет.

Качество выполненных работ проверил глава Раменского округа Эдуард Малышев. По его словам, после ремонта обеспечен комфортный подъезд жителей к их домам.

Главный инженер подрядной организации Армен Манукян сообщил, что до работ дорога была щебеночной переходного типа.

Кроме того, ремонтные работы ведутся и в селе Новое: на Ленинской улице заменили асфальт, отремонтировали тротуар и установили дорожные знаки. Директор МКУ «Раменские автомобильные дороги» Дмитрий Соколов отметил, что протяженность участка и необходимость ремонта были согласованы администрацией.

Осталось нанести дорожную разметку и обустроить пешеходный переход — эти работы планируется завершить до 1 сентября. Все работы на указанных участках обещают завершить до конца лета, чтобы обеспечить безопасность и комфорт перед новым сезонном периодом.