Ремонт по стандарту. Андрей Воробьев рассказал о трансформации ЖКХ в Подмосковье

Большую работу по трансформации ресурсоснабжающих организаций проводят в Подмосковье. Она направлена на то, чтобы обеспечить жителей надежным отоплением и водоснабжением и снизить сроки проведения ремонта при возникновении аварий на сетях. Важность этой работы отметил губернатор Андрей Воробьев .

В Подмосковье начали подготовку масштабной программы, которая будет направлена на улучшение сервиса, ремонта и обслуживания коммунальной инфраструктуры.

«Мы должны четко представлять, что наша жизнь без аварий, без каких-то событий, которые повлекут ту или иную проблему с тепло-, водоснабжением или газом не избежать, поэтому ремонтная служба играет очень важную роль, особенно в критические дни, когда очень жарко или очень холодно», — сказал Воробьев.

Программа стандартизирует работу ресурсоснабжающих организаций, благодаря чему каждая профильная организация будет проводить работы более оперативно и качественно.