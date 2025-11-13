Ремонт плотины в Новой Ольховке завершили в Наро-Фоминском округе

В рамках реконструкции плотины на пруду в поселке Новая Ольховка был выполнен целый комплекс работ по повышению безопасности. Результат оценили специалисты отдела экологии и территориального управления Атепцево.

Основные работы на данный момент выполнены в полном объеме. Специалисты реконструировали заливную горловину — ключевой элемент плотины. Перед началом работ был осуществлен контролируемый сброс воды из пруда до необходимого уровня, что позволило провести все необходимые работы качественно и в установленные сроки. Благоустройство прилегающей к пруду территории также завершено.

Исправная плотина обеспечивает защиту от паводков и поддерживает стабильный уровень воды. Пруд постепенно наполнится водой и в следующем году он вновь станет местом отдыха жителей.

Жизнеспособность водоема подтвердили местные рыбаки, которые продемонстрировали свой улов. Пойманную щуку один из рыболовов отпустил обратно в воду со словами: «На развод!».