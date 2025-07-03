Ремонт плотины в деревне Капустино под Чеховом начнется в июле

Капитальный ремонт гидротехнической станции в деревне Капустино под Чеховом начнется в июле и займет около четырех месяцев. Подрядчик обязуется сохранить проезд по плотине, которая является единственным путем в поселок, сообщили в Совете депутатов округа.

Председатель Совета депутатов Галина Козина вместе с директором МБУ «Экология и природопользование муниципального округа Чехов» Людмилой Слипчук и другими специалистами осмотрели объект и утвердили поэтапный план организации движения. Это позволит обеспечить безопасность и удобство перемещения для жителей и транспорта на время ремонта.

Ремонтные работы, запланированные до ноября 2025 года, стали необходимы после весенних паводков 2024 года, которые частично разрушили плотину и повредили дорогу к церкви Георгия Победоносца. Гидротехническое сооружение включено в программу восстановления муниципалитета.