Ремонт площади у поликлиники в Черноголовке завершат в конце ноября

В Черноголовке близится к завершению масштабный проект по благоустройству площади, расположенной у поликлиники. Работы, проводимые в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», выполнены уже на 98%.

«Мы ожидаем поставку светильников, и подрядная организация заверила нас, что ремонт будет полностью завершен до 20 ноября», — сообщили в пресс-службе администрации округа.

Особое внимание в проекте уделено освещению, которое призвано преобразить площадь в темное время суток. В частности, будет выделена подсветкой скульптурная композиция «Стрижи», созданная архитектором Петром Фроловым. Эти птицы являются визитной карточкой Черноголовки с конца 1960-х годов. Изначально установленные на берегу Южного озера, в 1995 году они обрели новое место — в центре города, рядом с поликлиникой.

В рамках модернизации площади, помимо установки освещения, выполнено мощение новой тротуарной плитки. Также созданы 77 метров габионных конструкций, оборудованных деревянными сиденьями. Кроме того, обновлены пешеходные дорожки и запланированы работы по озеленению территории.