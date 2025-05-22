Ремонт плитки на Барашкинском пруду начался в Химках

Работники объединенного городского хозяйства приступили к замене тротуарной плитки на Барашкинском пруду в Химках. Специалисты полностью заменят старое покрытие и уложат новое по современной технологии.

Поврежденную брусчатку заменят свежей плиткой, швы зашлифуют пескобетоном. Кроме того, вокруг Барашкинского пруда на пешеходных дорожках появятся новые бордюры.

Ремонт стартовал на прошлой неделе. Специалисты работают в дневные часы, чтобы шум не мешал местным жителям.

Отметим, что ранее сотрудники объединенного городского хозяйства облагородили детскую площадку возле пруда: обновили краску, очистили игровую зону от листвы и мелкого мусора.

Барашкинский пруд — популярное место для отдыха на свежем воздухе для местных жителей. Рядом находятся игровые городки, магазины, рестораны и социальные объекты. Благоустроить территорию близ пруда специалисты планируют в течение месяца.