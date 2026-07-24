Ремонт пищеблоков в учебных заведениях Серпухова завершат к 1 сентября

В образовательных учреждениях Серпухова продолжается модернизация пищеблоков. Работы планируют завершить к началу нового учебного года.

Капитальное обновление пищеблоков ведется в Большегрызловской школе — корпусе Липицкой школы, а также в детском саду «Светлячок» — корпусе образовательного комплекса имени Владимира Храброго.

В этом году оба учреждения отмечают юбилеи. Большегрызловской школе, где обучаются около 170 детей с 1 по 9 классы, исполняется 50 лет. Детскому саду «Светлячок», который посещают 280 воспитанников, — 55 лет. До этого в зданиях проводили только косметический ремонт.

На объектах уже завершен демонтаж старых покрытий, сейчас специалисты готовят помещения к основным работам. В ходе ремонта заменят инженерные коммуникации, обновят полы и стены с укладкой плитки, а также установят современное технологическое оборудование.

«Современные и безопасные пищеблоки — это комфортные условия для поваров и гарантия качественного и полезного питания для наших детей. Работы ведутся ежедневно и будут завершены к новому учебному году», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.