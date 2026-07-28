Ремонт пищеблока в школе № 2 завершат в Солнечногорске к 1 сентября

Текущий ремонт пищеблока проводят в школе № 2 за счет средств местного бюджета. Руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов Ольга Гончар и родители учеников побывали на объекте и оценили, как идут работы.

Директор школы Юлия Маслина рассказала, что сначала хотели расширить обеденный зал, чтобы увеличить количество посадочных мест. Но по мере проведения ремонта было принято решение создать цех для приготовления горячего питания, который позволит отказаться от привозных блюд.

«Мы создаем уютный современный обеденный зал, для нас это важно: количество обучающихся в школе увеличивается. Оборудуем горячий цех, чтобы здесь был цикл приготовления качественного, вкусного, полезного питания для наших учеников», — отметила заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина.

Завершить ремонт планируют 30 августа.