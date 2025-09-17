Ремонт переезда на центральной улице начали в Коломне

Масштабные работы по обновлению переезда через трамвайные пути на перекрестке улицы Октябрьской революции и Окского проспекта стартовали в Коломне. Их проведут в течение нескольких недель.

Преображение проведут в два этапа. Первый — с 15 по 23 сентября, второй — с 24 сентября по 3 октября.

Специалисты в основном будут работать ночью, чтобы минимизировать дискомфорт для автомобилистов. При этом движение трамваев не изменится.

Рядом с переездом заблаговременно разместили информационные щиты. На них можно увидеть маршруты объезда.

«Резинокордовое покрытие, уложенное на этом участке десять лет назад, требует замены. Также необходимо выполнить другие виды ремонтных работ. Закуплено новое покрытие, которое должно прослужить не менее семи лет. Ремонт будут проводить днем и ночью», — прокомментировал директор МУП «Коломенский трамвай» Руслан Мосолов.