Представители Бекасовской дистанций пути Московской дирекции инфраструктуры, администрация Одинцовского городского округа и Одинцовский отдел Госавтоинспекции предупредили об ограничении движения транспорта через железнодорожный переезд 31-го километра третьего перегона Одинцово — Голицыно. Он расположен вблизи остановочного пункта «Перхушково».

Ремонт переезда перегона Одинцово — Голицыно продлится с 15 по 18 июля. Движение транспорта через пути будет осуществляться в реверсивном режиме. График частичного закрытия переезда: с 22:00 15 июля до 08:00 16 июля; с 22:00 16 июля до 08:00 17 июля; с 22:00 17 июля до 08:00 18 июля.

В ходе ремонта проведут работы по вырезке выплесков, выправке пути и замене скреплений в границах переезда. Водителям следует учитывать данную информацию при планировании своих поездок.