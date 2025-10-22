Ремонтные работы на желездорожном переезде в Одинцовском городском округе будут идти с 21:00 6 ноября до 08:00 7 ноября. На период ремонта движение транспортных средств через переезд полностью прекратят.

Представители Бекасовской дистанций пути Московской дирекции инфраструктуры, администрация Одинцовского городского округа и отдел Госавтоинспекции информируют о временном прекращении движения транспорта через переезд 58 километра перегона Голицыно — Петелино (рядом с железнодорожной платформой Часцовская).

В ходе ремонта работники железнодорожной станции проведут замену рельсошпальной решетки и прижимных балок, а также ремонт устройства заграждения переезда. В связи с работами водителям настоятельно рекомендуют учитывать информацию при планировании своих поездок, чтобы избежать задержек и ненужных сложностей.