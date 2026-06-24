Ремонт Павшинского бульвара завершат в Красногорске до конца июня

В Красногорске продолжается ремонт дороги на Павшинском бульваре. Работы ведутся на участке от дублера Волоколамского шоссе до Подмосковного бульвара.

В настоящее время подрядная организация приступила к мероприятиям по фрезерованию слоя износа асфальтобетонного покрытия, в том числе на автомобильных парковках. Протяженность участка составляет 480 метров.

«В дальнейшем, когда нам позволят погодные условия, будут произведены мероприятия по укладке нового асфальтобетонного покрытия, восстановлению горизонтальной дорожной разметки и технических средств организации дорожного движения», — рассказала начальник отдела дорожной деятельности администрации Красногорска Кристина Крашенинова. По ее словам, работы должны завершить до конца июня текущего года.

На объекте задействованы 15 дорожных рабочих и пять единиц спецтехники, в том числе работает фреза. Как рассказала Кристина Крашенинова, в общей сложности до 1 августа 2026 года в Красногорске отремонтируют 14 дорог местного значения. На четырех объектах работы уже завершены, еще на пяти — активно ведутся.