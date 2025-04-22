Ремонт памятника погибшим в ВОВ завершат в Орехово-Зуеве к 9 мая

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы в деревне Савинская полным ходом идут работы по реконструкции памятника «Воинам-землякам, погибшим в ВОВ». Реконструкцию выполняет Ликино-Дулевский комбинат благоустройства.

На данный момент ведутся работы по ремонту основания памятника. Следующим этапом станет покраска. Особое внимание уделяется обновлению доски с фамилиями погибших воинов-земляков. После завершения реставрации доска будет установлена на памятнике, увековечивая имена тех, кто ценой своей жизни приблизил долгожданную Победу.

Помимо реставрационных работ, планируется комплексное благоустройство прилегающей к памятнику территории. Будут проведены работы по озеленению, укладке тротуарной плитки, а также установке скамеек и урн.

Завершение реконструкции памятника запланировано в срок, чтобы торжественно открыть обновленный мемориал ко Дню Победы.