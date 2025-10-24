Ремонт отделения Детской школы искусств в Зарайске завершат в 2026 году

Капитальный ремонт музыкального отделения Детской школы искусств продолжается в Зарайске. Проект реставрации рассчитан на два года, планируется, что в 2026 году в обновленных классах снова зазвучат первые мелодии юных талантов.

Отделение расположено в центре города, в старинном здании, построенном в конце XVIII — начале XIX веков. Проекта ремонта включает в себя не только восстановление внешнего вида, но и укрепление стен, замену труб и проводов, а также обновление внутренних помещений.

Специалисты уже демонтировали устаревшие конструкции, укрепили основание здания, почти на 70% обновили кровлю и продолжают аккуратную реставрацию исторического фасада.

После завершения капитального ремонта ученики получат возможность заниматься творчеством в комфортных и, самое главное, безопасных условиях. Реконструкция сочетает бережную заботу о памятнике архитектуры и современное оснащение школы.