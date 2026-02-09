Ремонт освещения проведен на дорогах в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили работу светильников и неисправных линий освещения на региональных дорогах в десяти округах Московской области, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ремонтные работы коснулись пяти шоссе: Данковского в деревне Борисово городского округа Серпухова, Старошереметьевского в Химках, Тимоновского в Солнечногорске, Каширского на 66-м километре в Домодедове и Староситненского в Ступине.

Кроме того, специалисты провели ремонт на дорогах в деревне Акатово городского округа Егорьевск и деревне Жуковка Дмитровского городского округа, на проспекте 50 лет Октября в Подольске, улице Новоселки в Ивантеевке городского округа Пушкинский и проспекте Мира во Фрязине.

В Минтрансе отметили, что дорожники еженедельно проверяют состояние региональной дорожной сети, чтобы поддерживать такие элементы инфраструктуры, как освещение, светофоры, знаки и искусственные неровности, в нормативном состоянии.