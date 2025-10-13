Ремонт окон провели более чем в 100 подъездах Подмосковья в сентябре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В сентябре более чем в 200 подъездах Подмосковья отремонтировали оконные блоки. Специалисты восстановили остекление, фурнитуру и герметизацию швов.

Обязанность по ремонту окон в подъездах лежит на управляющих компаниях, напомнили в министерстве по содержанию территорий. Работы проводят за счет средств, поступающих на содержание общего имущества.

«Управляющие организации обязаны проверять работоспособность отопления в местах общего пользования, а также состояние входных дверей и окон. Для сохранения тепла окна должны иметь двойное остекление, также следует исключить все прорехи и щели — они снижают энергоэффективность дома», — ранее сообщал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

В ходе ремонта специалисты заменили остекление, установили новую фурнитуру, устранили дефекты рам и створок и загерметизировали швы.

О повреждениях оконных блоков жители могут сообщить напрямую в свою управляющую компанию или на линию единой диспетчерской службы ЕДС МО.