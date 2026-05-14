Ремонт ограждений на дорогах Подмосковья завершен в шести округах

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора провели ремонтные работы на ограждениях региональных дорог в шести округах Московской области, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Были восстановлены различные типы ограждений: тросовые, пешеходные и барьерные. Работы прошли в малых населенных пунктах, таких как поселок Развилка Ленинского округа, поселок Поведники городского округа Мытищи и деревня Губино городского округа Воскресенск.

Также ремонт затронул улицы в трех городах: Володарского в Серпухове, проспект Ракетостроителей в Долгопрудном и проспект 1 Мая в Домодедове.

В ведомстве подчеркнули, что установка ограждений разного типа направлена на снижение вероятности ДТП и повышение безопасности участников движения. Пешеходные ограждения монтируют на участках, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, тем самым предотвращая заезд транспортных средств на тротуар. Тросовые ограждения устанавливают для разделения транспортных потоков, а барьерные — для снижения вероятности съездов с дороги.